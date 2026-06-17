تخيم عاصفة من الجدل على الأوساط الدينية في ولاية نيوجيرسي، إثر دعوى قضائية ضد حاخام بارز، تتهمه بالاعتداء جنسيا على أم عزباء، وإرسال صور خادشة لأعضائه التناسلية معترفا بوقاحتها، قبل أن يشن ضدها حملة تشهير إلكترونية واسعة النطاق لابتزازها.

وفقا لما ورد في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، تشير أوراق الدعوى المرفوعة أمام محكمة نيوجيرسي المدنية إلى أن الحاخام المتزوج، أبراهام أبيل الذي يدير مدرسة دينية نخبوية في مجتمع "ليك‌ وود" الأرثوذكسي المغلق، استغل منصبه الديني والروحي كقائد مجتمعي موثوق للاعتداء جنسيا على المهاجرة الإسرائيلية والأم لطفلين، ميريام ملاخي، واستغلالها على مدى أشهر.

كواليس فضيحة الحاخام أبراهام أبيل واستغلال الضحية

بدأت الواقعة عندما لجأت ملاخي، التي كانت تمر بظروف معيشية حرجة عام 2020، إلى الحاخام لطلب مساعدة مالية لتغطية نفقات رعاية أطفالها، إلا أن هذه الاستغاثة الإنسانية اتخذت منعطفا مظلما في يونيو 2022؛ حيث تزعم الدعوى أن الحاخام اقتحم منزلها واعتدى عليها جنسيا وهي بمفردها، مستغلا حاجتها المادية وضيق حالها.

ولم تتوقف المعاناة عند ذلك الحد، بل تؤكد وثائق المحكمة أن الحاخام فرض نفسه على ملاخي واستغلها في مناسبات متعددة لاحقة، موثقا اعتداءاته برسائل نصية تضمنت عبارات جنسية بذيئة وخادشة للحياء، من بينها صورة لعورته أرفقها بعبارة تهكمية: "ليست رائعة.. لكنها تؤدي الغرض".

حملة التشهير وفضيحة الحاخام أبراهام أبيل الرقمية

وعندما قررت ملاخي كسر حاجز الصمت والتهديد برفع دعوى قضائية في الخريف الماضي، واجهت حملة انتقامية شرسة؛ إذ ظهر موقع إلكتروني مشبوه يصفها بأنها "خطر على عموم الشعب اليهودي"، بالتوازي مع قيام موالين للحاخام بلصق منشورات مسيئة على جدران مدرسة أطفالها.

وتشير الوثائق إلى أن الحاخام حاول شراء صمتها بعرض مبلغ 50 ألف دولار كـ"فدية" للتنازل عن اتهاماتها، وهو ما رفضته ملاخي.

وفي مقابل هذه الاتهامات، نفى الحاخام أبراهام أبيل وفريقه القانوني كافة الادعاءات، معتبرين أن العلاقة لم تتعد كونها "علاقة عمل وتجارة".

وصرح محامي الدفاع، إيان جولدمان، لصحيفة "نيويورك بوست" قائلا: "إن مصداقية المدعية ودوافعها محض افتراء وفبركة كاملة"، زاعما أن لقطات الشاشة مزورة وتأتي ضمن حملة ابتزاز ضد موكله.

مفاجأة شركة "جو دادي" في قضية الحاخام أبراهام أبيل

ورغم نفي الدفاع، كشفت وثائق استدعاء رسمية صادرة عن شركة الاستضافة "جو دادي" عن مفاجأة فجّرت رواية الحاخام؛ حيث تبين أن الموقع الإلكتروني المسيء سُجِّل مباشرة باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالحاخام أبراهام أبيل، والبريد الإلكتروني لشقيقه، وبواسطة بطاقة الائتمان الخاصة بشريكه التجاري.