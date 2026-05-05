مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز وتزايد المخاوف بشأن مستقبل وقف إطلاق النار مع إيران، بدأت إسرائيل تنسيقاً مع الولايات المتحدة في إطار الاستعداد لاحتمالات ميدانية جديدة، وفق ما أفاد به مصدر إسرائيلي لشبكة "سي إن إن".

وأوضح المصدر أن التنسيق الجاري بين الجانبين يشمل التحضير لجولة محتملة جديدة من الضربات ضد إيران، لافتًا إلى أن هذه العمليات قد تركز على استهداف البنية التحتية للطاقة وكبار المسؤولين الإيرانيين، مشيراً إلى أن معظم هذه الخطط أُعدت وجُهزت للتنفيذ عشية وقف إطلاق النار في أوائل أبريل.

الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات

وأوضح أن النية الإسرائيلية تتجه إلى تنفيذ حملة قصيرة الأمد تهدف إلى زيادة الضغط على طهران من أجل دفعها إلى تقديم مزيد من التنازلات خلال المفاوضات، موضحًا أن قرار استئناف الأعمال العدائية يبقى في نهاية المطاف بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب المصدر، ازداد إحباط ترامب في الفترة الأخيرة بسبب جمود المفاوضات واستمرار عدم القدرة على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بصورة كاملة، ومع ذلك، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي لا يرغب في الانزلاق إلى صراع شامل مع إيران.

إسرائيل متشككة في فرص نجاح المفاوضات بين إيران وأمريكا

وقال المسؤول الإسرائيلي إن بلاده كانت منذ البداية متشككة في فرص نجاح المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، موضحًا أن تجدد إطلاق الصواريخ الإيرانية، الاثنين، باتجاه الخليج أدى إلى تسريع الاستعدادات لاحتمال تصعيد جديد في المواجهة.

وخلال الأسبوع الماضي، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات داخل منتديات أمنية محدودة خضعت لرقابة مشددة، وفقاً لمصدر إسرائيلي مطلع على الملف، كما أصدر نتنياهو توجيهات إلى الوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريحات علنية بشأن إيران في هذه المرحلة.