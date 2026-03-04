إيران تعلن تضرر قصر جولستان بسبب غارة جوية

طهران (د ب أ)

تعرض قصر جولستان الإيراني، المدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، لأضرار في الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على طهران.

وقالت الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء إن جزءا من القصر السابق لسلالة القاجار، بتصميمه الداخلي الذي يتميز بالمرايا، تعرض للقصف فيما وصفه المسؤولون بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي.

ويعتبر القصر الذي يقع في قلب العاصمة من أشهر المعالم السياحية في طهران.

وبعث وزير الثقافة الإيراني رضا صالحي أميري برسالة إلى اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يطلب منها إرسال خبراء لتقييم الأضرار.

ويقول مسؤولون إن أجزاء من البازار الكبير في طهران تعرضت لأضرار أيضا.