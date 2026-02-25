إعلان

ترامب: سنسمح للملتزمين بالقوانين القدوم لبلادنا.. ونسبة الجريمة انخفضت بأرقام قياسية

كتب : مصراوي

04:46 ص 25/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيمنح لاعب منتخب الولايات المتحدة للهوكي كونور هيلليبويك وسام الحرية الرئاسي.

وشدد ترامب، في خطاب حالة الاتحاد، على الإنجازات التي تحققت في ظل إرادته على صعيد الأمن داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب، إن بلادنا عادت أقوى من أي وقت مض، مضيفا: "أصبح أعداؤنا اليوم خائفين".

وفيما يتعلق بملف الهجرة، قال ترامب: "معابرنا وحدودنا اليوم باتت آمنة وعدد المهاجرين غير الشرعيين في الــ9 أشهر الماضية هو صفر".

وأضاف: "سنسمح للملتزمين بالقوانين بالقدوم إلى بلادنا"، مؤكدا أن نسبة الجريمة انخفضت بأرقام قياسية.

هذا هو ثاني خطاب لترامب في 13 شهرا منذ عودته إلى البيت الأبيض، وفقا لسكاي نيوز.

دونالد ترامب ترامب حالة الاتحاد خطاب حالة الاتحاد الرئيس الأمريكي انخفاض نسبة الجريمة في أمريكا

