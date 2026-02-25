إعلان

ترامب: معابرنا وحدودنا اليوم باتت آمنة.. وعدد المهاجرين غير الشرعيين أصبح صفر

كتب : مصراوي

04:38 ص 25/02/2026

ترامب

وكالات


شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب حالة الاتحاد، على الإنجازات التي تحققت في ظل إرادته على صعيد الأمن داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب، إن بلادنا عادت أقوى من أي وقت مض، مضيفا: "أصبح أعداؤنا اليوم خائفين".

وفيما يتعلق بملف الهجرة، قال ترامب: "معابرنا وحدودنا اليوم باتت آمنة وعدد المهاجرين غير الشرعيين في الــ9 أشهر الماضية هو صفر".

وأضاف: "سنسمح للملتزمين بالقوانين بالقدوم إلى بلادنا"، مؤكدا أن نسبة الجريمة انخفضت بأرقام قياسية.

هذا هو ثاني خطاب لترامب في 13 شهرا منذ عودته إلى البيت الأبيض، وفقا لسكاي نيوز.

خطاب حالة الاتحاد ترامب الرئيس الأمريكي الحدود الأمريكية

