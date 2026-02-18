وكالات

أعلنت محافظة القدس اليوم الأربعاء أنها تتابع بقلقٍ بالغ ما أقدمت عليه "سلطات الاحتلال الاسرائيلي" من تمديد فترة اقتحامات المستوطنين إلى المسجد الأقصى المبارك ساعةً إضافية يومياً خلال شهر رمضان المبارك.

وعبرت المحافظة، في بيان صحفي اليوم، عن تخوّفها الشديد من أن يتحول هذا الإجراء المؤقت إلى سياسة دائمة تمتد لما بعد شهر رمضان، معتبرة هذا القرار تصعيداً خطيراً يمسّ الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ويشكّل "استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم أجمع.

كما بينت محافظة القدس أن "ذلك القرار ترافق مع حملات تحريضية تقودها جمعيات استيطانية متطرفة، شملت نشر فيديوهات تدعو إلى إغلاق المسجد الأقصى، والترويج لروايات دينية مزيفة تزعم أن المكان مقدّس لليهود، في محاولة واضحة لفرض واقع جديد بالقوة وتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد".

وأكدت محافظة القدس أن "المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة إسلامي خالص، وأن جميع الإجراءات الاحتلالية بحقه باطلة وغير شرعية، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وحملت محافظة القدس "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه السياسات التصعيدية، ودعت المجتمع الدولي، ومنظمات حقوقية".