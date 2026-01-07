

وكالات

قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريجيز، إنه لا يوجد أي عميل خارجي يحكم فنزويلا.

وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة هي الآن التي تدير الأمور في فنزويلا، وإن رودريجيز ستدفع ثمنا باهظا ما لم تقم بالأمر الصائب، قالت نائبة مادورو السابقة: "إن الحكومة الفنزويلية هي من يدير بلدنا، لا أحد سواها".

وفي خطابها المتلفز الذي يأتي بعد 3 أيام من القبض على مادورو في عملية خاطفة أكدت رودريجيز مجددا، أن "الشعب الفنزويلي ما زال صامدا ومستعدا للدفاع عن وطننا هو شعب لا يستسلم".

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريجيز فجر اليوم الأربعاء، الحداد لمدة أسبوع على أرواح ضحايا الهجوم الأمريكي الذي قبض خلاله على نيكولاس مادورو ونقل إلى الولايات المتحدة.

وقالت في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي: "قررت إعلان 7 أيام حدادا على الشباب والنساء والرجال الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن فنزويلا والرئيس نيكولاس مادورو".

وأعلنت كوبا وفنزويلا مقتل 55 من أفراد جيشيهما، فيما تحدث المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، عن عشرات القتلى من مدنيين وعسكريين.

ويبقى عدد القتلى المدنيين غير معروف، إلا أن بعض المصادر تحدثت عما يتراوح بين 70 و80 قتيلا.

وأدت ديلسي رودريجيز البالغة 56 عاما والموالية لمادورو، اليمين الدستورية رئيسة بالوكالة الاثنين لتتولى قيادة حكومة لا تزال تضم وزير الداخلية المتشدد ديوسدادو كابيلو ووزير الدفاع القوي فلاديمير بادرينو لوبيز.

وبحسب الدستور، فإن ولاية رودريجيز الموقتة تستمر 90 يوما فقط، ويمكن تمديدها لثلاثة أشهر إضافية من قبل الجمعية الوطنية.

وفي حال إعلان شغور منصب الرئاسة بشكل مطلق، وهو أمر لم يُصدر بعد، يُلزم القانون بالدعوة إلى انتخابات في غضون 30 يوما، وفقا للغد.