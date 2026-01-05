انتقد نيكولاس مادورو غيرا، نجل مادورو وعضو الكونجرس الفنزويلي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، محذرًا من أن اعتقال والده في عملية أمريكية يشكل سابقة خطيرة على مستوى العالم.

قال نجل الرئيس الفنزويلي إن والده تعرض للاختطاف على يد الولايات المتحدة، داعياً إلى تضامن دولي من أجل تمكينه من العودة إلى بلاده في أمريكا الجنوبية.

وجاءت تصريحات مادورو غيرا خلال جلسة تنصيب الجمعية الوطنية الفنزويلية، التي عقدت بعد يومين من اعتقال والده ووالدته سيليا فلوريس في عملية عسكرية أمريكية نفذت في العاصمة كاراكاس.

واعتبر مادورو غيرا أن العملية تمثل انتهاكاً لسيادة فنزويلا، محذراً من إمكانية تكرار مثل هذه الإجراءات في دول أخرى.

وأضاف نجل الرئيس الفنزويلي، "أنه إذا جرى تطبيع اختطاف رئيس دولة، فلن يكون هناك بلد في مأمن اليوم فنزويلا، وغداً قد يكون أي بلد يرفض الخضوع هذه ليست مشكلة إقليمية، بل تهديد مباشر للاستقرار العالمي وللمساواة السيادية بين الدول".

وأكد أن التضامن الدولي مع نيكولاس، ومع سيليا، ومع فنزويلا، ليس خياراً سياسياً، بل واجب أخلاقي وقانوني، مشيراً إلى أن الصمت حيال هذه الانتهاكات، على حد وصفه، يضعف النظام الدولي.