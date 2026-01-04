إعلان

كيف كانت فنزويلا بعد يوم من اعتقال مادورو؟

كتب : مصراوي

06:52 م 04/01/2026

نيكولاس مادورو

كاراكاس، فنزويلا - (أ ب)

ساد هدوء حذر في فنزويلا اليوم الأحد، بعد يوم واحد من الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله في عملية عسكرية أمريكية.

وكانت العاصمة الفنزويلية كاراكاس هادئة بشكل غير عادي اليوم الأحد مع حركة ضئيلة للمركبات، بينما ظلت المتاجر ومحطات الوقود وغيرها من الأعمال التجارية مغلقة في الغالب.

وقبل ذلك بيوم، امتدت الطوابير الطويلة داخل المتاجر وخارج محطات الوقود، حيث قام الفنزويليون الذين تملكهم الشك بتخزين السلع تحسبا لاندلاع اضطرابات.

وبدت الطرق التي تكتظ عادة بالعدائين وراكبي الدراجات خالية إلى حد كبير، بينما كان القصر الرئاسي الفنزويلي يخضع لحراسة من قبل مدنيين مسلحين وأفراد من الجيش.

خارج العاصمة، وتحديدا في ولاية لا جوايرا، كانت العائلات، التي تضررت منازلها جراء الانفجارات التي وقعت أثناء العملية التي أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته، لا تزال تعمل على إزالة الأنقاض.

وعلى الرغم من هذا التحول في فنزويلا، ووعود الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستتولى "إدارة" فنزويلا بمساعدة نائبة مادورو، ديلسي رودريجيز، لم يبدُ أن أحدا في البلاد يعرف مآل الأمور أو ما الذي سيحدث في المستقبل.

اعتقال مادورو فنزويلا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو عملية عسكرية أمريكية

