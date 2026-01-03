كولومبيا تنشر قواتها على الحدود مع فنزويلا



وكالات

بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نشر قوات الأمن على طول الحدود الفنزويلية.

ومن بوغوتا، تجري الاستعدادات لاحتمال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفنزويليين في أعقاب الهجمات الأمريكية على كاراكاس ومناطق أخرى من البلاد.

وتترقب المنطقة التطورات الميداينة بقلق بالغ جراء التقارير الجديدة عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، كما أعلن الرئيس دونالد ترامب.

كما دعا بيترو مراراً وتكراراً إلى السلام والحوار منذ الإبلاغ عن الانفجارات الأولى في كاراكاس.

تتشارك كولومبيا وفنزويلا حدوداً برية تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، وعلى مر التاريخ، دفعت الأزمات الاقتصادية والأمنية في كلا البلدين ملايين الأشخاص إلى طلب اللجوء على جانبي الحدود.

هذه لحظة غير مسبوقة بالنسبة لفنزويلا، وستكون لها تداعيات مباشرة في دول أخرى، وكولومبيا في قلب الحدث.