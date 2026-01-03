نائبة رئيس فنزويلا: مقتل عدد من الجنود والمدنيين الفنزويليين

وكالات

قالت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز إن عددًا من الجنود والمدنيين الفنزويليين قُتلوا في الهجمات الأميركية التي استهدفت البلاد اليوم.

وفي وقت سابق نقل إعلام أمريكي عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير أمر بضرب بعض الأهداف في فنزويلا بما فيها منشآت عسكرية.

ولاحقا أعلن ترامب أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.