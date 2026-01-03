إعلان

نائبة رئيس فنزويلا: مقتل عدد من الجنود والمدنيين الفنزويليين

كتب : مصراوي

01:42 م 03/01/2026

الهجوم الأمريكي على فنزويلا

وكالات

قالت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز إن عددًا من الجنود والمدنيين الفنزويليين قُتلوا في الهجمات الأميركية التي استهدفت البلاد اليوم.

وفي وقت سابق نقل إعلام أمريكي عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير أمر بضرب بعض الأهداف في فنزويلا بما فيها منشآت عسكرية.

ولاحقا أعلن ترامب أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.

ديلسي رودريغيز نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا كاراكاس الهجوم الامريكي على فنزويلا

