بعد الهجوم الأمريكي على كاراكاس.. روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا

كتب : مصراوي

01:13 م 03/01/2026 تعديل في 01:14 م

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الروسية ما وصفته بأنه "عمل عدواني مسلح ضد فنزويلا" من جانب الولايات المتحدة، واصفة أي "أعذار" تُقدم لتبرير مثل هذه الأعمال بأنها "غير مقبولة".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "نؤكد مجدداً تضامننا مع الشعب الفنزويلي ودعمنا لنهج القيادة البوليفارية الذي يهدف إلى حماية المصالح الوطنية والسيادة للبلاد".

وأضافت الوزارة أن أمريكا اللاتينية يجب أن "تبقى منطقة سلام".

وجاء في البيان: "في ظل الوضع الراهن، من الأهمية بمكان، أولاً وقبل كل شيء، منع المزيد من التصعيد والتركيز على إيجاد مخرج من هذا الوضع عبر الحوار. يجب ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون أي تدخل خارجي مدمر، فضلاً عن التدخل العسكري".

بحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن السفارة الروسية في العاصمة كاراكاس تعمل كالمعتاد، وأضافت الوزارة: "في الوقت الحالي، لا توجد معلومات عن أي مواطنين روس تضرروا".

