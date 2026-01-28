أمريكا: إيران حظيت بحضور تجاوز بيع الأسلحة في فنزويلا

ادّعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن إيران كان لها موطئ قدم في فنزويلا والأمر تتجاوز بيع الأسلحة، مشيرا إلى أن كاراكاس قدمت جوازات سفر مزورة لعناصر إيرانية وهو ما شكل مصدر قلق بالنسبة للولايات المتحدة.

وقبل أيام ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا مكثفة على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبها بهم من أراضيها، بالتزامن مع مطالبات واشنطن للحكومة البوليفية بتصنيف الحرس الثوري الإيراني وحركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني منظمات إرهابية.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في إطار جهد أمريكي أوسع لتعميق النفوذ في أمريكا اللاتينية وتقليص نفوذ خصومها الإقليميين.

ويرى مسؤولون أمريكيون أن بوليفيا رغم كونها دولة حبيسة، تحولت إلى قاعدة حيوية للعمليات الاستخباراتية الإيرانية مستفيدة من "بيئة مكافحة التجسس المتساهلة".