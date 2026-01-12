إعلان

الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي يغادر إيران

كتب : مصراوي

10:37 م 12/01/2026

الخطوط الجوية الفرنسية

وكالات

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة أن الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران، وذلك على خلفية التصعيدات الأخيرة والتطورات الأمنية في إيران.

وفي وقت سابق، قرر البرلمان الأوروبي فرض حظر على دخول الدبلوماسيين وممثلي الحكومة الإيرانيين مقره، وذلك مع استمرار السلطات الإيرانية في قمع الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

وفي السياق ذاته، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى الثلاثاء المقبل إحاطة بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران، مشيرين إلى أن اجتماع ترامب سيناقش خطوات محتملة منها توجيه ضربات عسكرية ونشر أسلحة إلكترونية متطورة ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية.

وأكد المسؤولين الأمريكيين، أن من من بين الخيارات هو فرض المزيد من العقوبات على الحكومة الإيرانية وتعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت، لافتين إلى أن ذلك جاء بعدما هددت إيران اليوم الأحد بالرد من خلال استهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية إذا وجهت لها الولايات المتحدة أي ضربات.

الوفد الدبلوماسي الفرنسي إيران

