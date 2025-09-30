الإمارات تقر تعديلات جديدة على تأشيرات الزيارة والإقامة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات عن تعديلات واسعة على منظومة تأشيرات الدخول، تضمنت إضافة تعديلات جديدة للتأشيرات، بجانب تحديث مدد وشروط وضوابط التأشيرات القائمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الانفتاح على العالم، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم قطاعات الترفيه والسياحة.

ووفقا لهيئة الهوية والجنسية فإن هناك 4 إضافات جديدة تتعلق بتأشيرات الزيارة ، وهي تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي: لسفرة واحدة أو عدة سفرات، بشروط منها تقديم رسالة من جهة ضامنة أو مستضيفة تعمل في مجال التكنولوجيا.

تأشيرة دخول بغرض الترفيه: تمنح لفترة مؤقتة للأجانب القادمين لأغراض ترفيهية، وأيضًا تأشيرة الفعاليات والتي تمنح لحضور مهرجانات أو معارض أو مؤتمرات أو ندوات أو فعاليات اقتصادية، ثقافية، رياضية أو تعليمية، بشرط وجود ضامن من القطاعين العام أو الخاص وتقديم رسالة توضح تفاصيل الحدث.

تأشيرة السياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة والتي تمنح متعددة الدخول لفترة محددة، على أن يكون المستضيف منشأة مرخصة وضمن برنامج سياحي معتمد.

وشملت التعديلات على التأشيرات القائمة لسائقي الشاحنات، حيث أصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة لسفرة واحدة أو عدة سفرات، بضمان منشآت الشحن أو الشركات ذات الأنشطة المرتبطة بنقل البضائع، مع اشتراط الضمان الصحي والمالي.

وأيضًا زيارة الأصدقاء والأقارب، حيث اشترط القرار حداً أدنى للدخل الشهري للمستضيف، بحيث لا يقل عن 4 آلاف درهم للأقارب من الدرجة الأولى، و8 آلاف درهم للأقارب من الدرجة الثانية أو الثالثة، و15 ألف درهم في حالة استضافة صديق.

إضافة إلى استكشاف فرص الأعمال، حيث يشترط توفر الملاءة المالية للراغب في تأسيس الأعمال، أو إثبات ممارسته للنشاط خارج الدولة بشكل رسمي أو احترافي.

ووفقا للضوابط الجديدة، فقد تم استحداث تأشيرة خاصة للحالات الإنسانية وتكون مدتها عام واحد، ويمكن تجديدها بقرار من رئيس الهيئة وفقاً لتقارير الجهات المختصة، خاصة للأجانب من دول تعاني حروباً أو كوارث.

وبالنسبة لتأشيرة إقامة الأرملة أو المطلقة، فإذا كان الزوج مواطناً: تُمنح الأرملة أو المطلقة الأجنبية إقامة خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة أو الطلاق. أما إذا كان الزوج أجنبياً: تمنح الأرملة أو المطلقة الحاضنة وأبناؤها إقامة خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة أو الطلاق، بشرط وجود الملاءة المالية والسكن الملائم. ويجوز التمديد في الحالات المبررة.

وأرفق القرار جدولاً زمنياً جديداً يحدد مدد وصلاحيات التمديد لستة أنواع من التأشيرات، بما يضمن الحوكمة والشفافية وتحقيق أهداف جميع الفئات المستفيدة، مع مراعاة أهمية كل نوع من أنواع التأشيرات للدولة والمتعاملين على حد سواء.