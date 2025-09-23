بعد رصد مسيرات بمحيطهما.. إعادة فتح مطاري كوبنهاجن وأوسلو في الدنمارك



وكالات

أعيد فتح مطاري كوبنهاجن وأوسلو، اليوم الثلاثاء، بعد إغلاقهما عقب رصد طائرات مسيّرة في مجالهما الجوي ما تسبب في تحويل رحلات جوية واضطرابات أخرى في السفر.

في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، قالت الشرطة، إن مسيرات كبيرة شوهدت فوق المطار لساعات مساء الإثنين، ثم رحلت في نهاية المطاف من تلقاء نفسها.

وقال نائب مفتش الشرطة ياكوب هانسن: "اختفت المسيّرات وأعيد فتح المطار"، مضيفا: "لم نسقط الطائرات المسيرة".

وأضاف هانسن: "أن الشرطة تعمل أيضا مع نظيرتها في أوسلو بعدما تسبب رصد مسيّرات في العاصمة النرويجية في بإغلاق المطار لساعات".

وأوضحت الناطقة باسم مطار أوسلو مونيكا فاستينج: "رصدنا طائرتين مسيرتين في مرتين مختلفتين".

وقالت: "أعدنا فتح المطار قرابة الساعة 03,15 صباحا 01,15 بتوقيت جرينتش".

وتم تحويل الرحلات الجوية إلى وجهات قريبة أثناء الإغلاق، وقال مسؤولون في المطارين إنهم يتوقعون استمرار بعض التأخيرات والاضطرابات الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد اتهام حكومات بولندا وإستونيا ورومانيا روسيا بانتهاك مجالاتها الجوية هذا الشهر، وهي ما نفته أو تجاهلته موسكو.

وعندما سئل عما إذا كانت المسيرات فوق مطار كوبنهاجن أتت من روسيا، قال هانسن "في هذه المرحلة لا نعلم".

تأتي هذه التطورات وسط مخاوف أمنية متزايدة في شمال أوروبا بعد تصاعد الأنشطة العسكرية الروسية، وتكرار اختراق طائرات مسيّرة ومقاتلات لأجواء الناتو في الأسابيع الأخيرة، وفقا للغد.