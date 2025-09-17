الخارجية الكندية: الهجوم البري الإسرائيلي الجديد على مدينة غزة مروع



وكالات

قالت الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، إن الهجوم البري الإسرائيلي الجديد على مدينة غزة مروع.

وأكدت الخارجية الكندية، أنها تقف مع الشركاء الدوليين في المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم بغزة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية غير مقيدة والإفراج عن جميع الرهائن، وفقا لسكاي نيوز.

وتحوّل معظم مدينة غزة إلى أنقاض جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو عامين، بحسب العربية.

أتى هذا التصعيد فيما اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب التي بدأت عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، وهي المرة الأولى التي تخلص فيها لجنة كهذه الى أنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنّ إسرائيل عازمة على "الذهاب حتى النهاية" في حملتها العسكرية في غزة وليست منفتحة على محادثات سلام جادة.

وأودت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بحياة ما لا يقل عن 64964 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.