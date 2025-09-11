إعلان

قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والإثنين

12:41 م الخميس 11 سبتمبر 2025

قطر

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن الدوحة تستضيف قمة عربية ـ إسلامية طارئة يومي الأحد والإثنين.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن القمة العربية ـ الإسلامية ستناقش الهجوم الإسرائيلي على قطر.
ونفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

قطر قمة عربية إسلامية الدوحة
