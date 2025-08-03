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مجهولون يلحقون أضرارا بنُصب تذكاري لترحيل اليهود في ألمانيا النازية

09:21 م الأحد 03 أغسطس 2025

ألمانيا

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برلين - (د ب أ)

ألحق مجهولون أضرارا بالنُصُب التذكاري لعمليات الترحيل في العهد النازي، والذي يقع عند جسر بوتلتس في منطقة موابيت بالعاصمة الألمانية برلين.

ووفقًا لما أعلنته الشرطة، فقد لاحظ أفراد دورية صباح اليوم الأحد رشات من الطلاء الأبيض ووجود شريط لاصق للتغليف على النُصب.

وذكرت الشرطة أن الطلاء كان لا يزال حديثًا، مما مكّن الضباط من مسحه مباشرة، أما الشريط اللاصق، فلم يكن بالإمكان إزالته بالكامل.

وبدأ قسم أمن الدولة التابع للشرطة والمختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية، التحقيق في الحادث.

ويقع النُصب التذكاري في الجهة الشرقية من الجسر، الذي يمتد فوق محطة قطارات الشحن في موابيت، كما يُعْتَقَد أن أكثر من 30 ألف يهودي تم ترحيلهم في ألمانيا النازية من هذه المحطة إلى معسكرات اعتقال، وذلك ابتداء من يناير 1942.

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ألمانيا النصب التذكاري ترحيل اليهود ألمانيا النازية
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