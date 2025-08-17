إعلان

القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بحي الزيتون

04:58 م الأحد 17 أغسطس 2025

كتائب القسام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها استهدفت أمس السبت، دبابة إسرائيلية ميركافا بقذيفة الياسين 105 في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأمس، أعلنت القسام، أنها قصفت "بقذائف الهاون بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة للعدو بمحيط مجمع المحاكم في خان يونس".

ومن جانبها، قالت سرايا القدس، إنها قصفت بقذائف الهاون ظهر السبت مقر قيادة وسيطرة للعدو الإسرائيلي في أرض البرعصي جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة.

ويصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية في حي الزيتون. وعلق المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة على هذا التصعيد، قائلًا إن ما يجري الآن في حي الزيتون هو تكرار لبدايات ما حدث في شمال قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: "نحن أمام جريمة قتل جماعي إن لم يتحرك الجميع فورًا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كتائب القسام إسرائيل دبابة إسرائيلية الزيتون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور