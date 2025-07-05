تقرير: أكثر من 500 مهاجر عبروا القنال الإنجليزي إلى بريطانيا الجمعة

لندن - (د ب أ)

وصل أكثر من 500 شخص المملكة المتحدة بعد عبور القنال الإنجليزي أمس الجمعة، فيما سجل عبور القوارب الصغيرة مستويات قياسية.

وأظهر تحليل أجرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إجمالي 517 شخصا وصلوا في ثمانية قوارب أمس الجمعة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي السنوي إلى 21117، مما يمثل زيادة بواقع 56% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويوم الثلاثاء الماضي، تجاوز العدد الإجمالي 20 ألف شخص، ولم يتم من قبل تسجيل هذا العدد في هذا الوقت المبكر من العام منذ بدء جمع البيانات في 2018، فيما يحاول الوزراء جاهدين للوفاء بتعهدهم لـ"تفكيك عصابات" تهريب البشر التي تسهل تلك الرحلات.

ويأتي ذلك بعد ورود تقارير أمس الجمعة أفادت بأن الشرطة الفرنسية استخدمت السكاكين لخرق قارب قبالة الساحل الفرنسي.

ولطالما دفعت الحكومة السلطات الفرنسية إلى بذل المزيد للحيلولة دون مغادرة القوارب الساحل الفرنسي بما في ذلك تغيير القواعد الحالية للسماح للشرطة بالتدخل عند وجود قوارب مطاطية في المياه.

ولم تدخل مثل تلك التغييرات حيز التنفيذ ولكن تقارير أشارت أمس الجمعة، إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بالفعل.