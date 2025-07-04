القاهرة- مصراوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، يستمر لمدة 60 يومًا، يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب.

يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود الوساطة الأمريكية المصرية القطرية لإنهاء الصراع المستمر بين الجانبين، ويتضمن عدة بنود رئيسية.

ينص الاتفاق على وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يضمن خلالها الرئيس ترامب التزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية. كما يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و 18 جثة من "قائمة الـ 58" على خمس مراحل خلال مدة الاتفاق،

حيث يتم إطلاق سراح 8 أسرى أحياء في اليوم الأول، وتسليم جثث 5 أسرى قتلى في اليوم السابع، وإطلاق سراح 5 أسرى أحياء في اليوم الثلاثين، واثنين في اليوم الخمسين، و 8 أسرى قتلى في اليوم الستين.

وفقا للاتفاق الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ستُرسل المساعدات إلى قطاع غزة فور موافقة حماس على وقف إطلاق النار، وفق اتفاق يضمن وصول كميات مناسبة من المساعدات عبر قنوات متفق عليها تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر. وتتوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند بدء تنفيذ الاتفاق، مع توقف للحركة الجوية العسكرية والمراقبة لمدة 10 إلى 12 ساعة يوميًا خلال تبادل الرهائن.

تشمل بنود الاتفاق أيضًا إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي، حيث تتم إعادة الانتشار في شمال قطاع غزة وممر نتساريم في اليوم الأول، وفي جنوب القطاع في اليوم السابع، على أن تتم المفاوضات السريعة لتحديد الحدود النهائية لإعادة الانتشار. كما تبدأ في اليوم الأول مفاوضات برعاية الوسطاء (الولايات المتحدة، مصر، قطر) حول وقف دائم لإطلاق النار،

وتشمل أيضًا تبادل جميع الأسرى المتبقين مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين، وترتيبات الانسحاب والضمانات الأمنية طويلة الأمد، والترتيبات المتعلقة بـ"اليوم التالي" في غزة، بالإضافة إلى إعلان وقف إطلاق نار دائم.

ومن جانبه أكد الرئيس ترامب جدية التزام الأطراف بالاتفاق، مشددًا على أن المفاوضات خلال فترة الوقف المؤقت ستقود إلى حل دائم للنزاع.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب التي خلفت دمارًا واسعًا في غزة، وسط ترقب رد حركة حماس على المقترح، الذي من المتوقع أن تعلن موقفها خلال الساعات المقبلة.