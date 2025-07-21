

وكالات

أعلن البيت الأبيض، إلقاء القبض على أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة منذ بدء ولاية الرئيس دونالد ترامب قبل 6 أشهر.

قال البيت الأبيض في بيان له، إن هيئة الهجرة والجمارك اعتقلت بأمر من الرئيس ترامب أكثر من 100 ألف مجرم أجنبي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن السلطات الأمريكية تمكنت من تقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين وحالات إطلاق سراحهم في الولايات المتحدة قبل قرار ترحيلهم من قبل المحكمة.

وأشار إلى أنه لم يتم إطلاق سراح أي شخص ممن عبروا الحدود بصورة غير شرعية، مقارنة بـ 27.7 ألف حالة من هذا القبيل في العام الماضي.

وأضاف البيت الأبيض أن المحكمة العليا تؤيد أجندة ترامب وتمنع القضاة من إصدار أحكام توقف أوامر ترامب على المستوى الوطني، وتسمح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، مشيرا إلى أنها أعطت كذلك الضوء الأخضر لإلغاء الحماية المؤقتة لأكثر من 500 ألف مهاجر.

يذكر أن ترامب كان قد أعلن أن محاربة الهجرة غير الشرعية ستكون من أولويات إدارته، وانتقد بشدة سياسات إدارة الرئيس السابق جو بايدن في هذا المجال.