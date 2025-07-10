إعلام: ترامب قرر استخدام سلاح سري ضد روسيا



وكالات

كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لاستخدام وزير الخزانة سكوت بيسنت كسلاح سري ضد الاقتصاد الروسي.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها: "قد يمتلك ترامب سلاحا سريا في استراتيجيته الجديدة للتعامل مع روسيا. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت – وهو مدمر ومفكر غير تقليدي مثله تماما (مثل ترامب)، هذا الخبير المالي الموهوب من وول ستريت كان لاعبا محوريا في الحرب التجارية التي شنها ترامب ضد الصين".

وأضافت الصحيفة، أن ترامب الذي فشل في فرض موقفه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر البحث عن شخص قادر على التأثير في الاقتصاد الروسي.

وأشار التقرير إلى أن "بيسنت أيضا لا يتردد في المخاطرة عبر استغلال نقاط ضعف الخصوم"، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب المقال، فإن ترامب يقر بنجاح الاقتصاد الروسي رغم الضغوط والعقوبات الدولية، لذلك فهو بحاجة إلى شخص لا يفهم في الشؤون المالية فحسب، بل يكون أيضا تاجرا قادرا على إبرام صفقات مربحة.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر في البيت الأبيض والكونغرس بأن ترامب أعرب عن استعداده لدعم مشروع قانون جديد ثنائي الحزب لفرض عقوبات على روسيا، بشرط إجراء تعديلات على الوثيقة تمنح الرئيس صلاحيات أوسع في مجال السياسة الخارجية.