مقتل طيار أوكراني وفقدان مقاتلة "إف-16" خلال تصدٍ لهجوم روسي مكثف

وكالات

أفاد الجيش الأوكراني، يوم الأحد، بمقتل طيار وفقدان طائرته المقاتلة من طراز "إف-16"، وذلك أثناء تصديه لهجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيّرة وقع خلال الليل.

ووفق بيان لسلاح الجو نُشر عبر تطبيق "تيليجرام"، فإن الطيار استنفد جميع الأسلحة المتوفرة على متن الطائرة وأسقط 7 أهداف جوية روسية، إلا أن الطائرة تعرضت لأضرار أثناء إسقاط الهدف الأخير، ما أدى إلى فقدانها وسقوطها.

وتُعد هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها التي تخسر فيها أوكرانيا طائرة "إف-16" منذ اندلاع الحرب.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية الروسية منذ بدء الغزو في 24 فبراير 2022 إلى نحو مليون و18 ألفاً و940 بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن 1220 عسكرياً روسيا سقطوا بين قتيل ومصاب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وجاء ذلك في بيان رسمي نُشر عبر الصفحة الرسمية للهيئة على "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ووفقاً للبيان، واصلت القوات الأوكرانية إلحاق خسائر واسعة بالمعدات العسكرية الروسية منذ بداية الحرب، حيث تم تدمير آلاف الدبابات والمركبات القتالية والمدفعيات، إضافة إلى أنظمة راجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي، فضلاً عن إسقاط مئات الطائرات والمروحيات والطائرات المسيّرة، وتدمير عدد من السفن والغواصات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المركبات وخزانات الوقود والمعدات العسكرية الخاصة.