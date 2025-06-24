انفجار عنيف يهز منطقة المزة بدمشق قرب قصر الشعب

وكالات

أفادت مصادر محلية في العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار قوي في منطقة المزة، قرب طريق قصر الشعب، وهي من أكثر المناطق الأمنية تحصينًا في المدينة.

وقال شهود عيان إن دوي الانفجار سُمع في عدد من أحياء دمشق، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من موقع الحادث، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من السلطات السورية أو الجهات الأمنية حول طبيعة الانفجار أو أسبابه، كما لم يتم الإعلان عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتُعد منطقة المزة، ولا سيما محيط طريق قصر الشعب، من المناطق الاستراتيجية في العاصمة، حيث تضم منشآت حكومية ومقار أمنية بارزة، إلى جانب انتشار وحدات من الحرس الجمهوري.