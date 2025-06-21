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الجيش الإيراني: شحنات الأسلحة المتهجة إلى إسرائيل"أهدافا مشروعة"

11:05 م السبت 21 يونيو 2025

الحرب الإسرائيلية على إيران

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وكالات

حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العقيد رضا صياد، من أن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ستعتبر "أهدافا مشروعة" بالنسبة لطهران، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الدولتان التصعيد.

وقال العقيد رضا صياد في مقطع فيديو على تطبيق تليجرام إن إرسال معدات عسكرية أو رادارية إلى إسرائيل "سيعتبر بمثابة مساعدة للعدوان" ضد إيران.

وأوضح المتحدث أن "أي نقل للمعدات العسكرية أو الرادارية عن طريق السفن أو الطائرات لمساعدة النظام الصهيوني سيعتبر مشاركة مباشرة في العدوان وسيتم التعامل معه على هذا النحو من قبل قواتنا المسلحة".

وأشار إلى أن إسرائيل تكبدت خسائر فادحة في الرادارات والدفاع الجوي خلال الأيام الأخيرة، مضيفًا أن جيش الاحتلال يعاني من نقص في الذخيرة والمعدات.

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