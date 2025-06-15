أحد أهم مراكز إسرائيل البحثية.. مشاهد من استهداف إيران معهد وايزمان

القاهرة- مصراوي

تعرض أحد مراكز الأبحاث في معهد وايزمان للعلوم، وهو من أبرز الجامعات البحثية في إسرائيل ويقع في مدينة رحوفوت بوسط البلاد، لأضرار جسيمة واشتعال النيران عقب ضربة صاروخية إيرانية، بحسب تقارير إعلامية وشهادات محلية نقلتها نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن آلان مونزياني، طالب دكتوراه إيطالي يبلغ من العمر 31 عامًا ويقيم في سكن المعهد، إنه فوجئ بحجم الدمار بعد خروجه من الملجأ عقب الهجوم.

وأضاف: "كان أحد جوانب مركز أبحاث السرطان مفقودًا بالكامل تقريبًا، معظم الجدران اختفت، وكان من الصعب تحديد ما إذا كانت إصابة مباشرة أو شظايا، لأن النيران كانت تشتعل فيه بقوة".

وأوضح مونزياني أن موجات الصدمة الناتجة عن الانفجار حطمت نوافذ المباني المجاورة، مشيرًا إلى أن الأضرار طالت جزءًا من البنية التحتية العلمية في المعهد، الذي يُعد من أبرز المراكز البحثية في مجالات السرطان، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ويُستخدم في أبحاث مدنية وعسكرية متقدمة.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن معهد وايزمان للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية في إسرائيل، تعرض لأضرار مادية نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد اندلع حريق في أحد مباني المعهد، الذي يضم عددًا من المختبرات، ما يشير إلى تأثير مباشر على البنية التحتية العلمية في إسرائيل جراء التصعيد العسكري.

ومن جانبها أ فادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن عدة مبانٍ تضررت في وسط إسرائيل نتيجة الموجة الأخيرة من الهجمات الإيرانية.

وذكرت الهيئة أن مبنًى مكونًا من ثمانية طوابق تعرّض لإصابة مباشرة في منطقة دان، كما تضرر مبنًى سكني آخر في المنطقة ذاتها.فيما يحاول رجال الإسعاف إنقاذ العالقين تحت الأنقاض