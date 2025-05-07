واشنطن: هناك فرصة لاتفاق بدمج إيران في الاقتصاد العالمي لكنها لن تمتلك نوويًا

وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن المحادثات مع إيران جيدة وكنا سعداء بردها على بعض نقاطنا، مؤكدًا أن هناك فرصة لاتفاق يدمج إيران في الاقتصاد العالمي لكنه سينهي أي فرصة لحيازتها سلاحا نوويًا.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن السبت الماضي، أن بلاده لا تعتزم التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وذلك في الوقت ذاته الذي تأجلت فيه المحادثات مع واشنطن بشأن الحد من برنامجها النووي.

وأكد "عراقجي"، للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن من حق جميع الدول امتلاك برنامج نووي مدني وسلمي، مشيرًا إلى أن طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم غير مطروح للتفاوض.

كما رفض وزير الخارجية الإيراني، المطالب الأمريكية التي تدعو إيران إلى وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم أو الاكتفاء باستيراد الوقود النووي، موضحاً أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بهذا الموقف.

وكانت إيران قد وافقت في عام 2015 على تقييد برنامجها النووي، بما في ذلك الحد من نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% وعدم تجاوز مخزونها 300 كيلوجرام، غير أن طهران، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، رفعت مستوى التخصيب إلى 60% وتجاوزت مخزوناتها 8000 كيلو جرام.