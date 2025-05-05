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"إير أوروبا" تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب

12:11 ص الإثنين 05 مايو 2025

إير أوروبا تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن شركة طيران "إير أوروبا" ألغت جميع رحلاتها المقررة غدا من مدريد إلى تل أبيب.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل والعالم بأسره مهددون من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) وإنها "لن تتسامح مع ذلك وسنتخذ إجراءات شديدة ضدهم".

وقال نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق تمامًا وهجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تنطلق من إيران.

وأضاف نتنياهو، "سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

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