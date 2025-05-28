ترامب متفاخرًا: جمعت 5.1 تريليون دولار من الخليج في ساعتين

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب الدائرة في أوكرانيا "ليست حربه"، بل هي حرب الرئيس جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مضيفًا: "أنا هنا فقط لشيء واحد، لأرى إن كان بإمكاني إنهاء هذه الحرب، وإنقاذ 5000 روح أسبوعيًا، والكثير من المال، رغم أن المال أقل أهمية".

وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، تفاخر ترامب بتحقيقه مكاسب اقتصادية ضخمة من خلال زياراته إلى الخليج، قائلاً: "ذهبت إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وجلبت 5.1 تريليون دولار. وطائرة هدية لقد ربحت هذه الأموال في حوالي ساعتين فقط".

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يستطيع الجزم بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء حرب بلاده مع أوكرانيا أم لا، مشيراً إلى أنه سيكتشف ذلك قريباً، وأنه قد يستغرق أسبوعاً لمعرفة الأمر.

وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين الأربعاء، أنه سيرد بشكل مختلف في حال اكتشافه أن الرئيس الروسي يتلاعب به، موضحاً أنه يشعر بخيبة أمل تجاه ما حدث في أوكرانيا وقال: "لا أحب رؤية الصواريخ تُطلق على المدن".

وذكر رئيس الولايات المتحدة أن كلامه عن روسيا مؤثر، وأنه لم يفرض أي عقوبات جديدة على روسيا لأنه "لا يريد إفساد أي اتفاق"، بحسب وكالة رويترز.

وقال ترامب: "سأجلس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين إذا لزم الأمر".