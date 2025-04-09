استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين يعارضون فكرة سيطرة ترامب على غزة

وكالات

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث، أن 62% من الأمريكيين يعارضون فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

ووفق الاستطلاع، فإن حوالي 6 من كل 10 أمريكيين (62%) يعارضون سيطرة الولايات المتحدة على غزة، منهم 49% يعارضون ذلك بشدة، و22% غير متأكدين، بينما يؤيد ذلك 15%.

وذكر الاستطلاع الذي نشره "بيو" على موقعه الإلكتروني أمس الثلاثاء، أن عددًا أقل من الناس يقولون إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مهمة بالنسبة لهم شخصيًا، أو مهمة للمصالح الوطنية الأمريكية، مقارنة بمن شعروا بذلك في وقت مبكر من العام الماضي.

وبشأن كيف ينظر الأمريكيون تجاه إسرائيل؟، أظهر الاستطلاع أن النظرة السلبية ازدادت خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ يُعرب أكثر من نصف البالغين الأمريكيين (53%) الآن عن رأي سلبي تجاه الاحتلال، مقابل 42% في مارس 2022، أي قبل حرب من أكتوبر 2023 قطاع غزة.

كما كشف الاستطلاع الذي نشره "بيو"، أن أكثر من 41% من الجمهوريين أيد اقتراح ترامب بالاستيلاء على جزيرة جرينلاند، وعارضه 28%، بينما نحو 3 من كل عشرة (31%) غير متأكدين. أما في حال الاستيلاء على غزة، فإن 44% من الجمهوريين يعارضون الفكرة، بينما يؤيدها 27%.

وفيما يتعلق باحتمالية سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على جرينلاند أو غزة. يعتقد حوالي واحد من كل 5 أمريكيين أن سعي ترامب للسيطرة على الجزيرة أو القطاع مُرجح جدًا أو مُرجح، بينما يرى المزيد أن هذه الإجراءات غير مُرجحة جدًا أو غير مُرجحة على الإطلاق.

ومع ذلك، وبفارق يزيد على اثنين إلى واحد، يعارض الأمريكيون استيلاء بلادهم على جرينلاند وغزة.