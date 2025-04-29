مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لا يعرف كيف يمكنه الانتصار على حماس

وكالات

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تحويل جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إلى جهاز شخصي له.

وقال لابيد، إن "الحكومة التي تقاتل حركة حماس منذ سنة ونصف لن تستطيع تحقيق الانتصار، وأؤيد إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة"، مضيفًا "نتنياهو لا يعرف كيف يمكنه الانتصار على حماس، ومنذ سنة ونصف لم يستطع تحقيق ذلك".

وأكد لابيد، أن الحكومة الإسرائيلية إذا ذهبت باتجاه توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة فهذا يعني أنها تنازلت عن الأسرى.

وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "يجب نزع سلاح حماس وتدميرها لكن قبل ذلك يجب إعادة الأسرى"، مشيرًا إلى أنه للانتصار على حماس يجب تجنيد الجميع بالجيش الإسرائيلي في ظل النقص في المقاتلين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن جيش الاحتلال يستعد لتوسيع نطاق عملياته البرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجيش بدأ بإقامة مجمع إنساني جديد في جنوب القطاع، يقع بين طريقي موراج ورفح، ومن المقرر أن يستقبل الفلسطينيين بعد "الفرز الأمني".

وفيما يتعلق بتطورات اتفاق الهدنة، قال مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن التقارير عن اختراق بالمفاوضات مع حركة حماس "غير دقيقة ولم نتوصل لاتفاق حتى الآن"، وفق ما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية عنه.

وأضاف المسؤول، أن إسرائيل تعمل بشكل مستمر مع الولايات المتحدة والوسطاء للتوصل لصفقة تعيد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وفي 18 مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة، منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 52 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 117 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.