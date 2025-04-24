بعد مهاجمته في أمريكا.. مكتب بن غفير: لم يتعرض لأذى وأشار بعلامة النصر

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين حاولوا مهاجمة الوزير لدى مغادرته جامعة ييل الأمريكية.

وأكد مكتب بن غفير، أن الوزير اليميني المتطرف لم يتعرض لأذى ورفض المغادرة وأشار إلى المتظاهرين بعلامة النصر.

وتعرض بن غفير، لاحتجاجات عنيفة خلال زيارته جامعة ييل الأمريكية، إذ رشقه متظاهرون مناهضون لإسرائيل بعبوات المياه.

ويظهر في لقطات مصورة المتظاهرون وهم يهتفون ضد الوزير الإسرائيلي اليميني، فيما رد بن غفير بإشارة النصر بيديه قبل أن يعود سريعا إلى داخل المبنى برفقة مرافقيه.

متظاهرون رشقوا وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بزجاجات مياه أثناء خروجه من خطاب ألقاه في جامعة ييل وهم يهتفون ويرفعون أعلام فلسطين. pic.twitter.com/1ClWqWv5pH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 24, 2025

وأكد مكتب بن غفير، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرا إلى أن المواد التي ألقيت كانت زجاجات مياه فقط.

كما تظهر التسجيلات المصورة أحد مساعدي بن غفير وهو يلوح بعلم إسرائيل أثناء الحادث.

كان نحو 200 طالب بجامعة ييل نصبوا 8 خيام، في محاولة للتضامن مع غزة، والاحتجاج على محاضرة مرتقبة قرب حَرَم الجامعة لبن غفير.

ووفق صحيفة "ييل ديلي نيوز"، فقد نصب الطلاب المخيم، مساء الثلاثاء، إذ بدأ حشد مكون من نحو 100 متظاهر التجمع في ساحة بينيكي بلازا، في نحو الساعة الثامنة مساءً، وبحلول الساعة التاسعة والنصف مساء، ازداد عدد الحشد إلى نحو 200.

وقال أحد منظمي الاحتجاج، عبر مُكبّر للصوت: "نحن هنا، وسنبقى هنا طوال الليل"، إلا أن المنظمين أعلنوا، لاحقا قبيل الساعة 11:30 مساء، أن الخيام ستحل، مشيرين إلى تهديدات "بالانتقام" من الإدارة.

وشجع المنظمون الطلاب على التجمع في احتجاج آخر، يوم الأربعاء.

ووفقا لمتحدث باسم الجامعة، لم يكن الاحتجاج تابعا لأي منظمات طلابية معترف بها، وأصدرت الإدارة تحذيرات نهائية للمجموعة بالتفرق وفض الخيام، الساعة 11:00 مساء.

وتلزم سياسات جامعة ييل الطلاب بالحصول على إذن كتابي مسبّق من الإدارة لوضع أي شيء، مثل الخيام، في ساحات الحَرَم الجامعي. كما تنص لوائح جامعة ييل للطلاب الجامعيين على وجوب انتهاء الفعاليات الاجتماعية على ممتلكات الجامعة، بحلول الساعة الحادية عشرة مساءً، من ليلة الأحد إلى ليلة الخميس.