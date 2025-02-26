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مناورة مفاجئة تنقذ طائرة ركاب أميركية من كارثة وشيكة (فيديو)

03:15 م الأربعاء 26 فبراير 2025

طائرة ركاب

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شيكاغو

تمكن قائد طائرة تابعة لخطوط طيران "ساوث ويست" من تفادي وقوع حادث تصادم خطير في مطار ميدواي شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية، بعد أن قام بمناورة مفاجئة في اللحظة الأخيرة، إثر دخول طائرة خاصة إلى مدرج الهبوط بشكل غير متوقع.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة التي كانت فيها الطائرة القادمة من أوماها، نبراسكا، تستعد للهبوط، قبل أن تعبر طائرة خاصة مسارها فجأة، مما اضطر القائد إلى اتخاذ إجراء عاجل عبر الالتفاف والتحليق مرة أخرى لتجنب الاصطدام.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، في بيان أن الطائرة الخاصة دخلت المدرج دون تصريح، ما تسبب في الموقف الخطير. وأضافت أنها فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث وضمان عدم تكراره.

من جهتها، أوضحت شركة "ساوث ويست" أن طاقم الطائرة تصرف وفق إجراءات السلامة المتبعة، مؤكدةً أن الطائرة هبطت بسلام بعد تنفيذ المناورة. وأكد المتحدث باسم الشركة أن "سلامة الركاب والموظفين تمثل أولوية قصوى"، مشيدًا بمهارة قائد الطائرة في التعامل مع الوضع الطارئ.

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