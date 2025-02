مناورة مفاجئة تنقذ طائرة ركاب أميركية من كارثة وشيكة (فيديو)

شيكاغو

تمكن قائد طائرة تابعة لخطوط طيران "ساوث ويست" من تفادي وقوع حادث تصادم خطير في مطار ميدواي شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية، بعد أن قام بمناورة مفاجئة في اللحظة الأخيرة، إثر دخول طائرة خاصة إلى مدرج الهبوط بشكل غير متوقع.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة التي كانت فيها الطائرة القادمة من أوماها، نبراسكا، تستعد للهبوط، قبل أن تعبر طائرة خاصة مسارها فجأة، مما اضطر القائد إلى اتخاذ إجراء عاجل عبر الالتفاف والتحليق مرة أخرى لتجنب الاصطدام.

BREAKING: Two planes nearly collided on the runway at Chicago’s Midway Airport. pic.twitter.com/SfRxAUsjhM