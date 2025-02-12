بأثيوبيا.. مصر تشارك بدورة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

(وكالات)

ترأس وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، وفد مصر المشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وتُعقد الجلسة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في إطار التحضير للقمة الإفريقية المقبلة التي تعقد يومي ١٥ و١٦ فبراير.

وشارك في الجلسة الافتتاحية السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيد محمد سالم ولد مرزوق رئيس المجلس التنفيذي ووزير خارجية موريتانيا، إلى جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء وعدد من كبار مسئولي الاتحاد الافريقي وأعضاء السكرتارية.