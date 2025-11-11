إعلان

قسد: ناقشنا مع المبعوث الأمريكي تسريع اندماجنا في الدولة السورية

كتب : مصراوي

10:56 م 11/11/2025

مظلوم عبدي

وكالات

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، الثلاثاء، إنه ناقش هاتفيا مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، نتائج اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأشار عبدي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الثلاثاء، إلى أن الاتصال تناول التزامه بتسريع اندماج قسد في الدولة السورية.

كذلك، أشاد عبدي بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، معتبرا الأمر "خطوة محورية نحو تعزيز الجهود المشتركة ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والقضاء على تهديده بالمنطقة".

وذكرت وزارة الخارجية السوري في بيان، أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي أشاد بجهود سوريا في قيادة المرحلة الماضية بنجاح وبما حققته إدارة الشرع من إنجازات على صعيد إعادة الاستقرار في أنحاء البلاد، مؤكدا استعداد واشنطن لتقديم الدعم اللازم للقيادة السورية لإنجاح مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح البيان، أن الرئيسين اتفقا على المضي قدما في اتفاق مارس الذي يشمل دمج قوات قسد في الجيش السوري في إطار عملية توحيد المؤسسات وتعزيز الأمن الوطني.

