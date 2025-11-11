قسد: ناقشنا مع المبعوث الأمريكي تسريع اندماجنا في الدولة السورية

وكالات

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، الثلاثاء، إنه ناقش هاتفيا مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، نتائج اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأشار عبدي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الثلاثاء، إلى أن الاتصال تناول التزامه بتسريع اندماج قسد في الدولة السورية.

كذلك، أشاد عبدي بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، معتبرا الأمر "خطوة محورية نحو تعزيز الجهود المشتركة ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والقضاء على تهديده بالمنطقة".

Thank you to President Trump @POTUS for his leadership on Syria and for giving the Syrian people a chance for greatness.

I just had a wonderful phone call with Ambassador Tom Barrack @USAMBTurkiye to discuss the outcomes of the meeting with President Al-Sharaa in the White House… — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) November 11, 2025

وذكرت وزارة الخارجية السوري في بيان، أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي أشاد بجهود سوريا في قيادة المرحلة الماضية بنجاح وبما حققته إدارة الشرع من إنجازات على صعيد إعادة الاستقرار في أنحاء البلاد، مؤكدا استعداد واشنطن لتقديم الدعم اللازم للقيادة السورية لإنجاح مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح البيان، أن الرئيسين اتفقا على المضي قدما في اتفاق مارس الذي يشمل دمج قوات قسد في الجيش السوري في إطار عملية توحيد المؤسسات وتعزيز الأمن الوطني.