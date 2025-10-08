بتنسيق مصري إماراتي.. مساعدات إماراتية تصل غزة يوميًا رغم التحديات

وكالات

قال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن التنسيق بين مصر والإمارات منذ بداية الحرب على الأشقاء في غزة يتم على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا ميدانية تعمل جنبًا إلى جنب، وتواجدًا إماراتيًا دائمًا في مدينة العريش المصرية يضم فريق دعم ومخازن إغاثية، إلى جانب فريق طبي إماراتي في المستشفى الميداني داخل قطاع غزة.

وأوضح الشامسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن إدخال المساعدات إلى غزة واجه تحديات كبيرة، إلا أن الإمارات، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، واصلت إرسال المساعدات يوميًا دون انقطاع.

ووجه الشامسي الشكر للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على التعاون الكبير والمستمر منذ بداية الأحداث، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت الشريك الرئيسي في إدخال المساعدات إلى الأشقاء في غزة.

وأشار إلى أن الإمارات مستمرة في إرسال المساعدات إلى غزة، خاصة في ظل التنسيق الكبير والدور المحوري الذي تلعبه مصر، موضحًا أنه قبل ثلاثة أسابيع وصلت الباخرة رقم (18) إلى ميناء العريش محمّلةً بأكثر من 7 آلاف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، من بينها خمس سيارات إسعاف ومواد غذائية متنوعة. وأضاف أن الباخرة رقم (19) من المقرر أن تصل خلال شهر أكتوبر الجاري، ضمن خطة متواصلة لإرسال المساعدات براً وبحراً وجواً.

وأوضح الشامسي أن المساعدات الإماراتية متنوعة وتشمل كل ما تحتاجه الأسر الفلسطينية داخل القطاع، لافتًا إلى أن الاحتياجات تُحصر وتُحدّث بشكل يومي من خلال فريق ميداني من المتطوعين العاملين داخل غزة.

وأشار إلى أن الجهود الإماراتية امتدت إلى إنشاء 6 محطات لتحلية المياه يستفيد منها أكثر من مليون شخص يوميًا، إضافة إلى إقامة مستشفى ميداني داخل قطاع غزة بسعة 200 سرير يضم أكثر من 100 طبيب، إلى جانب المستشفى العائم في مدينة العريش المصرية الذي تبلغ سعته 100 سرير.

ولفت الشامسي إلى أن العمل جارٍ حاليًا لدعم 50 مطبخًا مجتمعيًا و20 مخبزًا داخل غزة لتأمين الغذاء اليومي للأسر المتضررة، مؤكدًا أن الجهود تتجه أيضًا إلى التحضير لفصل الشتاء عبر تجهيز مواد الإيواء والملابس والمخيمات داخل القطاع، وذلك بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.

واختتم الشامسي بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو زيادة الزخم الإنساني وتسريع وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشددًا على التزام الإمارات بمواصلة دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.