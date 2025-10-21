إعلان

خليل الحية: الإرادة الدولية برعاية ترامب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام


كتب- محمد فتحي:

02:06 ص 21/10/2025

خليل الحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد القيادى فى حركة حماس ورئيس الوفد المفاوض، أن الإرادة الدولية برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام.

ووجه الحية الشكر لكل الوسطاء "مصر وقطر وتركيا"، مؤكدا على صمود الشعب الفلسطيني وتوافر الإرادة لإنهاء معاناته، بحسب ما ذكرته القاهرة الإخبارية.

وأضاف أنه رغم الصعوبات ونقص المعدات لدينا الإصرار على تسليم جميع الجثامين وفق الاتفاق واستلام جثاميننا، قائلا: "نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين ونحن جادون في استخراجها".

وتابع: "حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وكلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة".

وأكد الحية، أن التظاهرة الدولية الكبرى التي رعتها مصر بحضور الرئيس الأمريكي تؤكد أن الحرب في غزة انتهت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خليل الحية حماس وقف إطلاق النار اتفاق ترامب للسلام السلام حركة حماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان