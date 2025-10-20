زعيم المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو: حولتنا إلى دولة تابعة

وكالات

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خلال افتتاح الدورة الشتوية لجلسات الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمه بتحويل إسرائيل لدولة تابعة تتلقى الإملاءات بشأن أمنها.

وقال زعيم المعارضة في كلمته:"أقول لنتنياهو من كان رئيس الحكومة حين عززت إيران قوتها وحين وقع هجوم 7 أكتوبر حولتنا إلى دولة تابعة ونحن لسنا دولة تابعة ولسنا دولة برعاية الدولة الأمريكية".

وأضاف:" إن الولايات المتحدة أملت على إسرائيل تسوية في غزة ولا شك أن ثقتي بإدارة ترامب تفوق ثقتي بحكومة نتنياهو المتطرفة والمستهترة".

وتابع زعيم المعارضة، "أن نتنياهو مسرور بالوضع الاقتصادي لكن أسأله هل يعلم أنه تم تخفيض تصنيفنا الائتماني مرتين".

وأكد لابيد أنه لو وافقت حكومة نتنياهو على صفقة الأسرى في 2024 لما قتل الكثير من الأسرى لعاد الجميع أحياء.