مصادر إسرائيلية: الشاباك اعترض على 100 اسم من كشف الأسرى الفلسطينيين

وكالات

قال موقع "والا" الإسرائيلي نقلًا عن مصادر، إن الكشف النهائي للأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم يضم فقط 195 أسيرًا محكومًا بالمؤبد.

وذكر "والا"، أن جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) اعترض على نحو 100 اسم واستبعد 25 من القادة البارزين، مشيرًا إلى أن 60 أسيرًا فقط من حركة حماس من بين 195 أسيرًا سيتم الإفراج عنهم.

بينما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مصلحة السجون تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل.

وأشارت إلى بدء نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة، مضيفة أن صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1700 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

وأمس الجمعة، نشرت إسرائيل قائمة بأسماء 250 أسيرًا فلسطينيًا وافقت على إطلاق سراحهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وتضم القائمة أعضاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وفتح والجبهة الشعبية، لكنها لا تشمل بعض القادة الذين طالبت حماس بالإفراج عنهم، وفي مقدمتهم القيادي في فتح مروان البرغوثي، وأمين عام تنظيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات، فضلًا عن القيادي الحمساوي حسن سلامة.

ومن بين 250 سجينًا سيتم الإفراج عنهم، سيتم إطلاق سراح 15 إلى القدس الشرقية، و100 إلى الضفة الغربية، بينما سيُرحل الباقون إلى غزة أو إلى أي مكان آخر، بحسب قرار الحكومة الإسرائيلية الذي نُشر أمس.