وزير الخارجية التركي: أمريكا تحمي منظمة إرهابية في سوريا بدعوى عملها سجّانا لـ"داعش"

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تسعى لأن تكون شقيقة كبرى أو مؤثرة على سوريا، موضحا أنها تريد علاقة ثنائية قائمة على المساواة المتبادلة ولا تحاول السيطرة على سوريا.

وأكد فيدان أن تركيا لا تسعى لأن تكون مؤثرة على سوريا ولا تريد لأي دولة أخرى أن تؤثر أو تسيطر على سوريا، لافتا إلى أنه ليس من السهل وضع دستور جديد لسوريا لأن الملايين يعيشون خارجها.

وأشار فيدان، إلى أن الإدارة الجديدة في سوريا تتفاوض حاليا مع المنظمات الإرهابية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تتوانى عن تنفيذ عملية عسكرية ضد المنظمات الإرهابية لأنها تهديد لسوريا والعراق وتركيا.

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن الولايات المتحدة موجودة في شمال سوريا لذرائع معينة لكن 80% من هذه الذرائع لم تعد موجودة، كما تحمي منظمة إرهابية في سوريا بدعوى أنها تعمل سجانا لعناصر تنظيم الدولة "داعش".