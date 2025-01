على غرار غزة.. المقررة الأممية بفلسطين تحذر من إبادة إسرائيلية في جنين

وكالات

حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وجاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، علقت فيه ألبانيز على الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جنين بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء.

As the long awaited ceasefire in Gaza took place, Israel's death machinery escalated its firing in the West Bank, killing 10 people in Jenin today. If it is not forced to stop, Israel's genocide of Palestinians will not be confined to Gaza. Mark my words. https://t.co/M4QcmCcPdL