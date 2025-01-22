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على غرار غزة.. المقررة الأممية بفلسطين تحذر من إبادة إسرائيلية في جنين

10:15 ص الأربعاء 22 يناير 2025

فرانشيسكا ألبانيز

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وكالات

حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وجاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، علقت فيه ألبانيز على الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جنين بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عمليته العسكرية في جنين وأطلق عليها اسم "عملية الجدار الحديدي"، والتي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 40 شخصًا، حسبما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء.

فرانشيسكا ألبانيز حقوق الإنسان إسرائيل فلسطين جنين
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