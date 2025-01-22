"لم نتدخل مطلقًا".. الصين ترد على اتهام ترامب لها بشأن قناة بنما

وكالات

ردت الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، والذي اتهم فيها بكين بإدارة قناة بنما.

وقالت الخارجية إن الصين "لم تتدخل مطلقًا في تشغيل قناة بنما"، موضحة "ونعترف بالحياد الدائم للقناة".

وقال ترامب في خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، أول أمس الإثنين، إنه يتم فرض رسوم باهظة للغاية على السفن الأمريكية التي تمر بقناة بنما، مضيفًا "لم نسلمها للصين، بل سلمناها لبنما، وسنستعيدها".

ويُشار إلى أن السلطات البنمية بدأت تدقيقًا، أمس الثلاثاء، في شركة "بنما بورتس" المرتبطة بالصين، والتي تدير ميناءين قريبين من القناة بعد تهديد الرئيس الأمريكي ترامب باسترداد القناة.