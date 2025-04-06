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رويترز: خامنئي وضع الجيش الإيراني في حالة تأهب قصوى

05:28 م الأحد 06 أبريل 2025

الجيش الايراني

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وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني، اليوم الأحد، أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وضع الجيش في حالة تأهب قصوى.

وعلى خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر المسؤول الإيراني من أن أي اعتداء على بلاده "ستكون له عواقب وخيمة".

وذكر أن إيران ترغب في إجراء حوار عبر سلطنة عمان كوسيط بشأن الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن "المفاوضات غير المباشرة توفر فرصة لتقييم مدى جدية نوايا أمريكا بشأن الحل السياسي للقضية الإيرانية".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن لا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، إلا أنه ترك الباب مفتوحًا لإجراء محادثات غير مباشرة حول برنامج طهران النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه في وقت سابق تهديدا قويا لإيران بشأن احتمال قصفها، وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها، إذا لم يتم التوصل مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

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