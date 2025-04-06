وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبذل ما بوسعنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "سنبذل ما بوسعنا لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

ويتزامن ذلك، مع إعلان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وضع الجيش في حالة تأهب قصوى، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني، اليوم الأحد.

كما حذر المسؤول الإيراني من أن أي اعتداء على بلاده "ستكون له عواقب وخيمة".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم غد الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة قضايا عدة، من بينها "التهديد الإيراني"، وفق ما أعلنه مكتب نتنياهو.