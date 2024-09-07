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BBC

كينيا: ارتفاع عدد قتلى حريق بمدرسة ابتدائية إلى 21 تلميذًا

08:12 م السبت 07 سبتمبر 2024

كينيا ارتفاع عدد قتلى حريق بمدرسة ابتدائية إلى 21

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وكالات

أعلنت السلطات في كينيا، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى حريق مدرسة ابتدائية إلى 21 تلميذا.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضحت السلطات، أن الحريق الذي اندلع في سكن التلاميذ في مقاطعة نيري منتصف الليلة الماضية، أسفر كذلك عن إصابة ما لا يقل عن 14 تلميذا تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج من جروحهم.

ولم يتكشف بعد سبب الحريق الذي يقع في المدرسة الداخلية.

وأشارت التقارير إلى أن عدد الضحايا قد يكون أكبر من الرقم المعلن من بين تلاميذ المدرسة البالغ عددهم 156 تلميذا؛ لأنه لم يتم التأكد من عدد الذين كانوا في المبنى وقت الحريق، كما أنه يفترض أن العديد منهم فر من الموقع بعد أن أصابتهم حالة من الذعر.

يشار إلى أن العديد من الأطفال الكينيين يلتحقون بالمدارس الداخلية، وبشكل خاص في المناطق الريفية، لأن أقرب مدرسة غالبا ما تكون بعيدة جدا عن منازلهم بحيث لا يمكنهم الوصول إليها والعودة منها في يوم واحد.

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