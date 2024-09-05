رويترز: مسودة اتفاق جديدة بشأن صفقة الأسرى ستصدر خلال أسبوع

(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الخميس، عن مسؤول أمريكي، قوله، إن مسودة اتفاق جديدة بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى قد تصدر الأسبوع المقبل أو قبل ذلك.

وأوضح المسؤول الأمريكي الذي لم تكشف "رويترز" عنه اسمه، أن الاقتراح الجديد بشأن صفقة التبادل يهدف إلى حل نقاط الخلاف الرئيسية.

وأضاف المسؤول بحسب "رويترز"، أن المفاوضين يحاولون حل عقبتي محور فيلادلفيا والأفراد المشمولين بصفقة تبادل الأسرى.



وأفادت "رويترز"، أن وفد إسرائيلي أكد استعداد إسرائيل للانسحاب من محور فيلادلفيا بعد مرحلة أولى تستمر 42 يومًا.

وقالت "رويترز"، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا وضعت الأطراف الوسيطة في موقف صعب.