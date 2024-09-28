رويترز عن مسؤول إسرائيلي كبير: من السابق لأوانه القول إن نصر الله قتل

وكالات

نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن كبار قادة حزب الله استهدفوا بالغارات التي استهدفت الصاحية الجنوبية أمس الجمعة، وأكد أنه من السابق لأوانه القول إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد قتل.

وعلى مدى الساعات الماضية، تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، لقصف إسرائيلي متواصل طال عدة أحياء، ووصل عدد الغارات التي استهدفت بها إسرائيل الضاحية لأكثر من 33 غارة متواصلة على مناطق عدة

فبعد الغارات المتتالية التي طالت مقر قيادة الحزب في حارة حريك مساء أمس الجمعة، أغارت إسرائيل على مناطق أخرى في الضاحية منها بير حسن وبرج البراجنة، فضلا عن الحدث والليلكي بالإضافة إلى الكفاءات والشويفات.

فيما اشتعلت ألسنة النيران الضخمة إثر الغارات وتصاعدت أعمدة الدخان التي انبعثت من أحياء عدة في المنطقة.