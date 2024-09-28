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حال استخدامه لنقل أسلحة إيرانية.. جيش الاحتلال يهدد بقصف مطار بيروت

03:20 ص السبت 28 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

حذر جيش الإسرائيلي، فجر السبت، من إمكانية استهداف مطار بيروت، في إطار التصعيد ضد حزب الله اللبناني.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن "الجيش لن يسمح بنقل أي أسلحة إلى حزب الله، مشيرا إلى أن الأمر يشمل "مطار بيروت الدولي".

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال: "لن يسمح بنقل الأسلحة إلى حزب الله بأي شكل من الأشكال، نحن نعلم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، وسنعمل على إحباطها".

وأوضح هاجاري أن سلاح الجو الإسرائيلي يقوم الآن بدوريات في منطقة مطار بيروت حتى اللحظة، مشيرا إلى أن لبنان تصرف على عكس سوريا خلال السنوات الماضية بمسؤولية، ولم يسمح بنقل الأسلحة عبر المطار المدني.

وشدد هاجاري على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح للطائرات المعادية التي تحمل أسلحة بالهبوط في المطار المدني في بيروت، موضحا أن هذا مطار مدني للاستخدام المدني، ويجب أن يظل على هذا النحو.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

جيش الاحتلال يهدد بقصف مطار بيروت حال استخدامه لنقل أسلحة إيرانية حسن نصر الله
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